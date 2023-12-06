24 yaşındaki gencin öldüğü kavgada 4 kişiye ceza verildi

Eskişehir’de alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada Doğukan Yener’in darp edilerek öldürülmesiyle ilgili 1’i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada 4 kişiye ceza verildi.

Geçtiğimiz yıl 4 Haziran’da Yenibağlar Mahallesi Fabrikalar Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir eğlenme mekanında sabaha karşı 5.30 sularında kavga çıktı. Arkadaşları ve kardeşi Batuhan Yener ile birlikte eğlenmeye giden Doğukan Yener, işletmede çıkan ve dışarı taşan kavgada darp edilerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altın alınan Doğukan Yener, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayın ardından başlatılan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda, 29 şüphelinin ifadesine başvurulurken, 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mertcan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 14 sanık yargılandı. Davanın karar celsesinde, tutuklu sanık Mertcan A. ile birlikte ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan tutuksuz yargılanan Seçil D., Caner T., Kaan Furkan G., Ercan A. ve cinayete iştirak ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Koray B. hazır bulundu. Ayrıca duruşmaya, kavgada hayatını kaybeden Doğukan Yener’in annesi Suzan Yener, kardeşi Batuhan Yener ve taraf avukatları katıldı.

“Olayda parmağı olan herkesin cezalandırılmasını istiyorum”

Mahkeme heyeti tarafından karar öncesi söz verilen Doğukan Yener’in annesi Suzan Yener,

“Bu olayda suçlu olan, çanak tutan, parmağı olan herkesin cezalandırılmasını istiyorum”

dedi.

“İsim karışıklığından dolayı anlık olarak meydana gelen bir olaydır”

Karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanık Mertcan A., yaptığı savunmada,

“Ben bu arkadaşları daha önceden tanımıyorum, düşmanlığım yok. İsim karışıklığından dolayı anlık olarak meydana gelen bir olaydır. Arkadaşıma benzediği için olaya dahil oldum. Sükunet ile davranmadığım için pişmanım, keşke yaşanmasaydı. Öldürme kastıyla vurmadım”

dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mertcan A. hakkında Doğukan Yener’i ‘Kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Eğlence mekânı çalışanı olan tutuksuz sanık Ali K. hakkında, maktulü ‘Basit yaralama’ suçundan 6 ay hapis kararı verildi. Eğlence mekânının sahibi sanık Caner T. ile hukuk işleri sorumlusu sanık Kaan Furkan G. hakkında güvenlik kamerası görüntülerine müdahale etmek suretiyle ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 3’er yıl hapis cezası verildi. ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan yargılanan eğlence mekânının mesul müdürü sanık Seçil D. ile olay yerinin karşısındaki mekanın sahibi sanık Ercan A. hakkında ise beraat kararı verildi. Cinayete iştirak ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan 8 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı