Depremzede besicilere destek

Depremin getirdiği olumsuzlukların arkasına sığınmak yerine daha çok çalışmak gerektiğinin altını çizen Yazıcı, "Asrın felaketinde mağdur olmuş bir kentteyiz. Malatya ciddi manada mağdur olmuş bir şehir. Yaptığımız işin en iyisini yaparak, yolumuza devam edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Valiliğimiz ile Tarım ve Orman Müdürlüğümüz emrinizde" dedi.

BÜYÜKBAŞ HAVYANLAR İLE SIVATLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ise depremden etkilenen üreticilere bin 918 ton tohum, 3 bin 500 ton yem, 863 bin sebze fidesi, 442 ton şeker, bin 347 ana arılı petek, 2 bin 820 sıvat, bin çadır, bin 86 branda, 151 bin metrekare kurutma filesi ve 117 milyon lira yem desteği verildiğini söyledi.

Hayvanları telef olan vatandaşlara da şimdiye kadar 3 bin 249 küçükbaş ve 171 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldığını belirten Akar, " Bugün 116 büyükbaş hayvanın 94 üreticimize dağıtımını yapmış olacağız. Yaklaşık 263 büyükbaş hayvanı da önümüzdeki günlerde çiftçilerimize dağıtmış olacağız." dedi. Konuşmaların ardından büyükbaş havyanlar ile sıvatlar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı