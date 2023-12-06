Yeşilyurt Belediye Meclisi son kez toplandı Meclis gündemde ‘arsa satışı’ damga vurdu

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Meclisi Başkanvekili Esin Tanrıverdi Başkanlığında gerçekleşen son toplantıda gündemdeki komisyon raporları ve teklifleri karara bağladıktan sonra 2023 yılı çalışmalarını tamamladı.

“TÜRKİYE'DE DEĞİL TÜM DÜNYA DA TANINIYORUZ”

Gündem maddeleri okunmadan meclis toplantısında söz hakkı alan CHP Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri adına bir konuşma yapan Avukat Tayfun Çakır,

“Yeşilyurt belediyesi hiçbir dönemde bu kadar reklam olmamıştı, artık sadece Türkiye'de değil tüm dünya da tanınıyoruz. Bir belediyede meclis arsaların satılması için encümene yetki veriyor, arsalar ihaleye çıkarılıyor ve satılanlar satılıyor. Daha sonra encümen satılanları satıldı şeklinde satılmayanları ise satılmadı diye karara bağlıyor. Ardından satılan arsaların işlemleri başlıyor ve kime, ne kadara satıldı, bankaya para yattı mı hepsinin evrakı düzenlenip, encümen ve ilgili belediye yetkililerince imzalanıyor ve en sonunda da sayın başkanımız bu kararları imzalıyor. İşte bu imzalı belgelerle tapuda arsa devirleri yapılıyor. Belediye işin belediyede çalışan bir kişinin yapay zekâyla bilgisayar üzerinden sahte evrak tanzim ederek herkesi kandırdığını iddia ediyor. Bu bir kişinin bilgisayar başında yapacağı bir iş değildir, üstelik bu bahsi gecen arsalar satılmayan arsalar, bunlara tekrar encümen evrakı hazırlanması ve işlemlerin yeni baştan başlaması sıradan bir vatandaş dahi bir ev veya arsa satacağı zaman tapuda soruyorlar paranı aldın mı diye, sizler nasıl oluyor da bu arsaları satıyor ama paralarını almadan devirlerini vermiş oluyorsunuz”

şeklinde konuştu.

“BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Bu işin peşini bırakmayacaklarını söyleyen Çakır,

“Şimdiye kadar her ay meclis oturumlarında kendi oylarınızla arsa satışı için sürekli yetki alıyorsunuz. Acaba belediyede bu şekilde daha ne kadar arsa gitti kimsenin haberi yok, çünkü öyle anlaşılıyor ki başkanımızın belediyeden haberi yok. Biz bu işin kesinlikle örgütlü ve planlanmış bir iş olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki gri pasaportta olduğu gibi yine bir kurban seçilir, O suçunu itiraf eder ve başkanımız ve hepiniz kenara çekilir. Bu belediyeyi halk başkana emanet etmiştir ama sayın başkanımızın belli ki hiçbir şeyden haberi yok ve her zamanki gibi kandırılmış. Unesco'dan sahte ödül alırken kandırıldı, eniştesine 1. derece yakınına kitap ihalesi verdi bilmiyordu, yeğeni İŞGEM'e müdür atandı haberi yoktu, gri pasaport olayından sonradan haberi oldu. Gerçekten de başkanımız her şeye inanıyor ve ne yazık ki çok çabuk kandırılıyor, bizimde tek kazancımız tüm ülkenin gündemine gelmek oluyor. Ama bizler şunu bir kez daha ifade etmek isteriz; kamunun malı olan bu arsaların satış süreci aydınlanıncaya ve tüm suçlular cezalarını çekinceye kadar bu işin peşini bırakmayacağız”

ifadelerini kullandı.

Ağırlıkla imar maddelinin görüşüldüğü toplantıda şu gündem maddeleri okundu:

“İlyas Mahallesi sınırları içerisinde imar planı bulunan alanların tamamında bütünlüğün sağlanması, ana ulaşım güzergâhlarının devamlılığı ve ulaşım kademelenmesinin oluşturulması, önemli ulaşım güzergâhlarının kenarlarında karma kullanım kararlarının verilmesi, mekânsal kullanım kararlarının nüfus gereksinimleri doğrultusunda planlarda karşılanması ve sosyal donatı alanlarının yeterliliklerinin sağlanması amacıyla Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlatılan 21. etap revizyon uygulama imar planı meclis oy birliğiyle kabul edildi.”

“Kuyuönü Mahallesi’ni kapsayan alanın mevcut imar planı değişen koşullarda uygulamayı yönlendirmede yetersiz kaldığı ve yapılan Revizyon Uygulama İmar Planı işlemi ile üst ölçekli planlarla uyumunun sağlandığı, Ulaşım sistemlerinin geliştirilerek bölgede ve kent bütününde erişilebilirliğinin güçlendirildiği, sosyal-kültürel ve teknik altyapı gereksinimlerinin karşılanarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; mevcut yapılaşma ile kadastral yol dokusu dikkate alınarak plan kriterlerine ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda hazırlatılan 26. etap Kuyuönü bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı'nı meclis kararıyla kabul edildi.”

“Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda ‘Anaokulu Alanı’ fonksiyonuna sahip Bostanbaşı Mahallesi 172 ada 24 numaralı parselin fonksiyonunun ‘İlköğretim Alanı’ olarak değiştirilmesine karar verilirken, Mimari Estetik Komisyonu Çalışma Usul ve Yönetmeliğinin güncellenmesine dair gündem maddesi ise görüşüldükten sonra onaylandı.”

“Yeşilyurt Belediyesi’nin görev ve yetki sahasında bulunan, tapuda Karakavak Mahallesi 4780 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parsel numaralı taşınmazlar ilgili olarak; Ayrık Nizam 2 Kat (A-2) ve Emsal-0.50 yapılaşma koşullarına sahip konut alanı yer almaktadır. Söz konusu parsellerin arasında ayrım çizgisinin kaldırılması amacıyla hazırlatılan imar plan değişikliğinde söz konusu parsellerin dışına kaydırılması ile daha nitelikli konutlar oluşacağı hususu da göz önünde bulundurularak; yapılaşma koşullarının mevcut imar planında olduğu şekliyle hazırlanan imar planı tadilatının onaylanmasının uygun olacağı mütalaa edildi.”

“Özalper Mahallesi’ni kapsayan alanın mevcut imar planı değişen koşullarda uygulamayı yönlendirmede yetersiz kaldığı ve yapılan Revizyon Uygulama İmar Planı işlemi ile üst ölçekli planlarına uyumunun sağlandığı, ulaşım sistemlerinin geliştirilerek bölgede ve kent bütününde erişilebilirliğinin güçlendirildiği, sosyal-kültürel ve teknik altyapı gereksinimlerinin karşılanarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla; mevcut yapılaşma ile kadastral yol dokusu dikkate alınarak plan kriterlerine ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlatılan 27. etap Özalper bölgesi Revizyon Uygulama İmar Planı'nı meclis kararıyla kabul edildi.”

Yeşilyurt Belediye Meclisinin 2023 yılında da 261 karar alındığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Meclisi Başkanvekili Esin Tanrıverdi, “2023 yılında Belediye Meclisimiz 11 toplantı ve 15 birleşim gerçekleştirerek ilçemizin gelişmesi ve kalkınması için 261 adet karar almıştır” diye konuştu.

Gündem maddelerinin ardından 2023 yılı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2024 yılının ilk toplantısını 3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 14:00’de gerçekleştirecek.