Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Tahire Atılmış’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Şentürk Sokak, Çavdar Sitesi, Battalgazi,
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Aziz Bozmaz’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Sakinler Sokak, TOKİ Konutları, Y-17 Blok, No:7/13, Yeşilyurt,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sıddık Gür’ün taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt,
45 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yeter Aşan’ın taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Ata Sokak, No:15, Battalgazi,
55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayten Soygaz’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Sadrettin Konevi Sokak, No:42, Battalgazi,
83 yaşında vefat eden ve Salkımlı Mahallesi Kale Mezarlığına defnedilen Mecit Geyik’in taziye adresi: Salkımlı Mahallesi, Kale,
36 yaşında vefat eden ve Arapgir Malatya Mezarlığına defnedilen Esendal Daşik’in taziye adresi: Arapgir, Malatya,
59 yaşında vefat eden ve Arapgir Malatya Mezarlığına defnedilen Mehmet Şahin’in taziye adresi: Eskiköy Mahallesi, Doğanşehir”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.