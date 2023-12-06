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Galatasaray, hazırlıklarına devam etti

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Adana Demirspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, hazırlıklarına devam etti mask
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# galatasaray, Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor

06 Ara 2023 - 16:29 - Spor

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