Galatasaray, hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı