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Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını sürdürdü mask
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Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, idmanı bireysel çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, fenerbahçe, beşiktaş

06 Ara 2023 - 16:26 - Spor

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