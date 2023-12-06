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Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü mask
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Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresinde ilk yarım saati basına açık gerçekleştirilen idmana siyah-beyazlılar, düz koşuyla başladı. Isınma hareketleri ve top kapma çalışmalarıyla antrenmana devam eden Beşiktaşlı futbolcular, basına kapalı bölümde ise Fenerbahçe müsabakasının taktiği üzerinde durdu.

Çalışmaya sakatlıkları bulunan Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç katılmadı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Rıza Çalımbay, Milot Rashica, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, fenerbahçe

06 Ara 2023 - 13:25 - Spor

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