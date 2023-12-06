Dikkat! 40’ı çıkmamış bebeklerde sinsi tehlike

İstanbul’da yaşayan Deniz Berk Tonkal, 25 günlükken yoğun kusma ve beslenememe şikayetiyle ailesi tarafından hastane kaldırıldı. “Fazla beslenmeden” dolayı kustuğu açıklanan minik Deniz’in kilo alması durup, halsizlikte başlayınca gerçek de ortaya çıktı. Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi’ne başvuran aile, minik Deniz’in mide girişinde darlık olarak bilinen ve sık rastlanılmayan bir hastalık olan İnfantil Hipertrofik Pilor Stenozu olduğunu öğrendi. Deniz bebek, Çocuk Cerrahisi Op. Dr. Murat Kılıç’ın operasyonuyla eski sağlığına kavuştu.

Çocuk Cerrahisi Op. Dr. Murat Kılıç, yaptığı açıklamada, Deniz Berk Tonkal’ın rahatsızlığının nadir rastlanan bir hastalık olduğunu söyledi.

“KİLO ALMASI DURMUŞ VE HALSİZLİK VARDI”

Deniz bebeğin ailesi tarafından 25 günlükken yoğun kusma nedeniyle hastaneye getirildiğini aktaran Op. Dr. Murat Kılıç, ameliyat sürecini anlattı;

Deniz Berk Tonkal, hastanemize başvurduğunda 25 günlüktü. Yenidoğan hekimi Doç. Dr. Levent Korkmaz hocamız tarafından konsulte edildiğinde şiddetli kusma ve beslenememe mevcuttu. Hastamız daha önce birkaç hastaneye başvurmuş kusmalarının normal olduğunu, geçici bir durum olduğu söylenmiş. Deniz bebeğin kilo almasının durduğunu ve kusmalardan dolayı halsiz olduğunu gördük, hızlıca tedavisine başladık. Yenidoğan uzmanımız Doç. Dr. Levent Korkmaz ve Radyoloji Uzm. Dr. Tayfun Akoğlu hocamızla beraber multidisipliner bir şekilde yürüttüğümüz çalışma sonucu bebeğimize pilor stenozu tanısı koyduk. Aile ile görüşüp ameliyat olması gerektiğini anlattık. Her ne kadar 25 günlük bir bebeğin ameliyat kararının verilmesi zor da olsa aile bize güvendi ve çocuklarını teslim ettiler. Yapılan başarılı operasyondan sonra Deniz bebek 1-2 gün içerisinde sağlıklı beslenmeye başladı.”

ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Op. Dr. Kılıç, pilor stenozu 3-6 haftalık bebeklerde giderek artan fışkırır şekilde burundan dahi gelebilen ve safrasız kusma olduğunu söyledi.

Ailelerin özellikle her kusan bebeği reflü deyip ihmal etmemesi gerektiği uyarısında bulunan Op. Dr. Kılıç,“Mide çıkışında pilor dediğimiz bölgedeki kasların aşırı gelişmesi sonucu daralma oluşup bebeğin beslendiği besinlerin bağırsağa geçmesine engel olur. Tanı konulamayan hastalar kilo kaybı, ciddi beslenme bozukluğu ve asit-baz dengesizliği ile seyreder. İhmal edilmesi halinde ölüme bile neden olabilir. Yapılan çalışmalarda erkek çocuklarda kızlara göre daha sık görülüyor. Ailelerin özellikle her kusan bebeği reflü deyip ihmal etmemesi gerekiyor. Eğer bebeğiniz 1 aylıkken artan bir kusma mevcutsa ve kilo alması durduysa mutlaka bir çocuk cerrahına muayene başvurun”dedi.

KİLO ALMAYA BAŞLADI

Bebeğinin 25 günlükken şikayetlerin başladığını anlatan Anne Tülay Tonkal, “Bebeğimiz aniden kusmaya başladı ve şiddeti artıp burnundan gelmeye başlayınca hastaneye başvurduk. Fazla beslenmeden kaynaklandığı söylendi fakat şikayetler azalmayınca özel bir hastaneye yönlendirildik. Murat ve Levent hocamızın teşhisi sonucu Deniz Berk’in mide çıkışında darlık olduğu tespit edildi. Hocalarımızın başarılı operasyonuyla Deniz şimdi daha rahat besleniyor ve kilo almaya başladı” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı