Mikro elyaftan üretilen yastık uyku kalitesini artırıyor

Uşak’ta bir işletmede uyku kalitesini artıran yastık üretimi yapılıyor. Vatandaşların nasıl yastık seçimi yapması gerektiğini ve üretim yaptıkları yastık hakkında bilgi veren işletme sahibi Yiğit Akbel, “Uygun yastık seçimi yaparken yastığınızın dolgu malzemesi, gramaj ve yüzey kumaş yapısı son derece önemli bir etkendir. Çünkü doğru yastık kullanımı size kaliteli bir dinlenme sağlayacaktır. Bizler firma olarak farklı ebat ve çeşitlerimizle imalatını yaptığımız silikon yastık modelleri arasından mikrofiber yüzey kaplı ya da pamuk yüzey kaplı birinci sınıf silikon dolgu malzemeli hijyenik nefes alabilen anti alerjik ve anti bakteriyel yastık üretimi yapıyoruz” dedi.

Üretmiş oldukları yastıkların uyku kalitesindeki avantajlarını anlatan Akbel, “Yastıklarımız kuş tüyü etkisi oluşturan özel bir mikro elyaftan üretilmiştir. Mükemmel hacim, yumuşaklık ve nem emilimi sağlayarak dinlendirici bir uyku ortamı sunar. Bilimsel araştırmalarda da bir insanın ortalama uyku süresi 8 saat olduğunu hepimiz biliyoruz, fakat bizim ürettiğimiz yastıklar 5-6 saatlik uykuyla sanki 8 saat uyumuş hissiyatı veriyor” diye konuştu.

İşletme sahibi Akbel, sözlerine üretim yaptıkları yastıkların yurt içi ve yurt dışı taleplerini anlatarak devam ederek şöyle konuştu:

"Üretmiş olduğumuz yastıklara hem yurt içinden hem de yurt dışından talep çok fazla. Örnek verecek olursak yurt dışında 10’dan fazla ülkeye, yurt içinde ise zincir marketler ve 5 yıldızlı oteller grubuna ayda 60 bin adetten fazla gönderimini sağlıyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı