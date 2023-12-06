Tohma Kanyonu'nda çelik ağ örülüyor

Malatya'nın Darende ilçesinde turistlerin uğrak yerlerinden olan Tohma Kanyonu'nun yamaçları, depremde düşen ve düşme riski taşıyan kayalar nedeniyle çelik ağla örüldüğü bilgisi verildi. Profesyonel dağcılardan oluşan ekip, halatlar yardımıyla tırmandıkları yamaçlarda riskli kayaları düşürerek çelik ağın yamaca sabitlenmesi için belirlenen bin 144 noktaya delik açtı.
Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan incelemenin ardından, kanyonun yamaçlarında tehlike arz eden kayaların düşürülmesi ve çelik ağla yüzeyin kaplanması için çalışma başlatıldı.
PROFESYONEL DAĞCILAR İLE YAPILIYOR
Profesyonel dağcılardan oluşan ekip, halatlar yardımıyla tırmandıkları yamaçlarda riskli kayaları düşürerek çelik ağın yamaca sabitlenmesi için belirlenen bin 144 noktaya delik açtı. Çelik ağın bu noktalardaki aparatlara sabitlenmesiyle örtüleme çalışmasının ilk etabı tamamlandı. Bin metrekarelik yüzeyin 80 metrekaresini çelik ağ ile örten ekibin çalışmalarını 2 yılda tamamlaması planlanıyor. Yapılan çalışmalar ile düşme riski olan kayaçların ve taşların, ziyaretçiler için tehlike arz etmemesi sağlanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.