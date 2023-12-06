O gölde flamingolar yerini ötücü kuğulara bıraktı

200 kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü’nde göç zaman başladı. Yaz aylarında İran’dan Arin Gölü’ne göç eden flamingolar, havaların soğumasıyla daha sıcak yerlere göç ederken, kaz ve ötücü kuğular ise kuş cennetinde yaşamaya devam ediyor.
Burhan Yağşi isimli vatandaş, Arin Gölü’nün kurumasını istemediklerini belirterek, “Çünkü burası hep kuşların cıvıl cıvıl sesiyle bizleri büyülüyor. Flamingolar gittiler, şimdi ise ötücü kuğular ve kazların seslerini duyuyoruz. Gerçekten muhteşem bir manzara, hep bu güzel görüntülerin olmasını istiyoruz” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.