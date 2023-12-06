Rıza Çalımbay, galibiyet sayılarını eşitlemek istiyor

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Geride kalan 14 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucu topladığı 26 puanla 3. basamakta bulunan siyah-beyazlılar, zirveyle arasındaki puan farkını indirmek için rakibi karşısında mutlak galibiyet arayacakken, kendisi gibi 37 puana sahip Galatasaray’a liderlik koltuğunu kaptırmak istemeyen sarı-lacivertliler de 3 puan dışında bir şey düşünmüyor.
Bu zorlu müsabakayla birlikte Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da ligde 8. kez rakip olacak. Geride kalan 7 müsabakada Çalımbay; Sivasspor, Konyaspor ve Mersin İdmanyurdu’nun başında Kartal’ın çalıştırdığı Fenerbahçe, Rizespor, Ankaragücü ve Konyaspor’a karşı 2 galibiyet alırken, İsmail Kartal ise 3 kez galibiyet sevinci yaşadı. 2 müsabakada da teknik adamlar 1’er puana razı oldu.
Rıza Çalımbay ile İsmail Kartal’ın rakip olduğu son 3 lig maçından ise 2 beraberlik çıktı. Diğer mücadelede de Çalımbay’ın Sivasspor’u, Kartal’ın Konyaspor’unu deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.
Rıza Çalımbay ile İsmail Kartal’ın rakip olduğu karşılaşmalar şöyle:
2021-2022
Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1 - Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1
2020-2021
Konyaspor (İsmail Kartal): 0 - Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1
2019-2020
Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1 - Rizespor (İsmail Kartal): 1
Rizespor (İsmail Kartal): 2 - Sivasspor (Rıza Çalımbay): 1
2018-2019
Konyaspor (Rıza Çalımbay): 2 - MKE Ankaragücü (İsmail Kartal): 0
2014-2015
Mersin İY (Rıza Çalımbay): 0 - Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1
Fenerbahçe (İsmail Kartal): 1 - Mersin İY (Rıza Çalımbay): 0
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.