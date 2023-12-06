Yıkım Sonrası Çalışmalar devam ediyor

Cadde ve sokaklarda yol bakımı, onarımı, altyapı, temizlik, kaldırım ve kilit taşı dökme çalışmalarına devam eden Battalgazi Belediyesi, Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Selçuklu Mahallesi’nde kaldırım ve kilit taşı döşeme çalışması gerçekleştiriyor.

“BİR BUÇUK MİLYONLUK BİR ÇALIŞMA OLACAĞI SÖYLENDİ”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yıkımlar sonrasında hayatı normale döndürmek için çalışmalarına hızla devam ettiğini belirten Selçuklu Mahallesi Muhtarı Halil Ayaz, “6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yapılan yıkım çalışmaları neticesinde yıkımları ilk biten, hafriyatları kaldırılan mahalle Selçuklu Mahalle’miz oldu. Yıkımlar bittikten sonra Battalgazi Belediye’miz depremin izlerini en aza indirmek, silmek adına bizim için çok kıymetli çalışmalara, kaldırım çalışmalarına başladı. Maliyet olarak en az 1 buçuk milyonluk bir çalışma olacağı söylendi. Bu çalışmaları başlatan başta Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder’e ve Fen İşleri Müdürlüğü’ne, emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Mahalle sakinleri, “Battalgazi Belediye’miz bizim mahallemize ve diğer mahallelere güzel hizmetler yapıyor. Biz memnunuz. Yıkımların ardından hemen tamire başlayarak sağı solu toparlıyorlar ve kaldırımları yapıyorlar. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak: BÜLTEN