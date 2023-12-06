06 Ara 2023 - 12:13 - Gündem

Komşuya 10 milyar liralık dev yerinde dönüşüm hamlesi

Elbistan ilçesinde başlatılan yerinde dönüşüm projesi hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Yaklaşık 10 milyar liralık bir bütçeye sahip yatırımdan bahsediyoruz. Devletimizin böylesine büyük bütçeli yatırımı Elbistanlı hemşehrilerimiz için hayata geçirmesi ve böyle bir kaynağı sağlaması bizi mutlu ediyor. Canla başla çalışan bir hükümet ve yerel idare var. Bu anlamda tüm enerjimizi vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına harcıyoruz” dedi.