- Eğitim

MEB'den ‘sınıf annesi’ atağı

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Milli Eğitim Bakanlığı, mevzuatta yer almayan ‘sınıf annesi’ uygulaması hakkında illere yazı göndererek uyarıda bulundu.
MEB'den ‘sınıf annesi’ atağı mask
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Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki bazı okullarda ‘sınıf annesi’ adı altında görevlendirilen velilere yönelik illere “Mevzuatta Yeri Olmayan Uygulamalar Hakkında” konulu bir yazı gönderdi. Bakanlık, gönderdiği yazıda ‘sınıf annesi’ adında görevlendirilen kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönündeki şikayetlere dikkat çekti. Yazıda ‘sınıf annesi’ veya benzer uygulamaların mevzuatta yer almadığı hatırlatılarak, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarıda bulunuldu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Milli eğitim bakanlığı, sınıf annesi

06 Ara 2023 - 12:11 - Eğitim

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