MEB'den ‘sınıf annesi’ atağı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelindeki bazı okullarda ‘sınıf annesi’ adı altında görevlendirilen velilere yönelik illere “Mevzuatta Yeri Olmayan Uygulamalar Hakkında” konulu bir yazı gönderdi. Bakanlık, gönderdiği yazıda ‘sınıf annesi’ adında görevlendirilen kişilerin sınıflarda çeşitli faaliyetlerde bulunarak velilerden aidat topladığı, ders araç-gereci temini için para talep ettiği ve zaman zaman derslere müdahil olduğu yönündeki şikayetlere dikkat çekti. Yazıda ‘sınıf annesi’ veya benzer uygulamaların mevzuatta yer almadığı hatırlatılarak, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarıda bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.