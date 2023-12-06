“Peşin ödeme esnafı zora sokar”

Keskin yaptığı yazılı açıklama da, “Bu uygulamanın hayata geçmesi ile birlikte tevkifiyata tabi işlemlerin indirime konu edilebilmesi için ödeme şartına bağlanması, küçük esnafın mağdur olmasına neden olacaktır” açıklamalarında bulundu.

ÜZÜLEREK ÖĞRENDİK

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) görüşülmek üzere sevk edilen ve görüşülmekte olan Torba Kanun ile Tevkifata tabi KDV işlemlerine ilişkin beyanname verme süresinin öne çekileceğini ve KDV’nin indirim konusu yapılabilmesi için ödeme şartına bağlanması konusunda yasal düzenleme yapıldığını üzülerek öğrendik. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda böyle bir yasal düzenleme yapılması KDV’nin ruhuna aykırıdır. Çünkü KDV özü itibariyle nihai tüketicinin katlanmak zorunda olduğu bir vergidir. Bu verginin esnafın sırtına yüklenmesini kabul etmiyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Kasım 2023 ayı itibariyle 2 milyon 478 bin KDV mükellefi bulunmaktadır. Bu uygulama bu mükellefleri doğrudan etkileyecek olup, ekonomik sıkıntı içinde bulunan küçük esnafı daha da zor duruma bırakacaktır” şeklinde konuştu.

Başkanı Şevket Keskin, durumu bir örnek ile açıklayarak “Örnek olarak, bir esnafımızın beyan etmiş olduğu KDV2 beyannamesindeki 20 bin TL’yi süresinde ödememesi halinde, indirim konusu yapamayacağından o ayki KDV1 beyannamesinde de KDV ödemesi de çıkacaktır. Bir işlemden dolayı iki kez borçlu duruma düşecektir. TBMM gündeminde bulunan torba yasada yer alan KDV uygulama değişikliği, esnaf üyelerimizden gelen istekler üzerine geri çekilmesini talep ediyoruz“ dedi.

Kaynak: BÜLTEN