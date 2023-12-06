Hem ısı yalıtımına katkısı var hem de maliyet düşürüyor

Pencere contalarının hem ısı yalıtımı hem de ısınma giderlerinin düşürülmesini sağladığını belirten esnaf Yusuf Özer, kış aylarının yaklaşması ve havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar pencerelerinin contalarını değiştirmeye başladığını söyledi. Özer, “Pencereler yapıldığında aralarından hava geçişini sağlayan bazı boşluklar bulunuyor. Bu boşluklar pencere contası ile kapatılarak hava geçişi durduruluyor. Pencere contaları hava geçişini durdurduğu için aynı zamanda ısınma maliyetlerini de neredeyse yarı yarıya düşürüyor” dedi.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte birçok kişi soğuk havanın evin içine girmemesi için bir takım önlemler alıyor. Bu önlemlerden biri de pencere contaları. Pencere contalarının önemi hakkında bilgi veren esnaf Yusuf Özer, BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.

6 Şubat tarihli depremler sonrası işlerinde ciddi bir düşüş olduğunu vurgulayan esnaf Yusuf Özer, vatandaşların artık zaruri ihtiyaçlar dışında evlerine para harcamadığının altını çizdi.

“NEREDEYSE YARI YARIYA DÜŞÜRÜYOR”

Pencere contalarının işlevleri hakkında bilgi veren esnaf Özer,

“Özellikle kış aylarının yaklaşması ve havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar pencerelerinin contalarını değiştirmeye başladı. Pencere contaları evde ısı yalıtımı sağlayarak soğuk havanın evin içine girmesini, sıcak havanın da evin dışına çıkmasına engel olur. Pencereler yapıldığında aralarından hava geçişini sağlayan bazı boşluklar bulunuyor. Bu boşluklar pencere contası ile kapatılarak hava geçişi durduruluyor. Pencere contaları hava geçişini durdurduğu için aynı zamanda ısınma maliyetlerini de neredeyse yarı yarıya düşürüyor”

şeklinde konuştu.

“SADECE MECBURİ VE ZARURİ İHTİYAÇLAR YAPILIYOR”

Depremlerin ardından işlerinde büyük bir durgunluk olduğunu kaydeden Özer,

“Pencere contalarının yanı sıra cam balkon ve pvc imalatı da yapıyoruz ama depremlerden sonra bütün bunlar durdu. Artık insanlar evlerine cam balkon yaptırmıyorlar, benim bile 3-4 tane siparişim vardı iptal oldu. Kışın gelmesi ile normalde artış olurdu ama şu an iş yok. Kimse evine bir şey yaptırmak istemiyor. Sadece mecburi ve zaruri ihtiyaçlar yapılıyor. Depremlerden sonra tüm kapı ve pencerelerin ayarı gitti ama şu an çok zorda olanlar başvuruyor. İnsanlar artık evine para harcamıyor. Deprem sonrası işler olduğu gibi durdu. Şu an sadece insanların mecburi ihtiyaçlarını karşılıyoruz kapı, pencere kapanmıyorsa bunların ayarlarını yapıyoruz onun dışında başka bir iş yok”

ifadelerine yer verdi.