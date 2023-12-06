Zirvede yine kayısı fidanları var

Malatya’da sonbahar fidan dikim sezonu hala devam ediyor. Satışlar biraz düşük olsa da çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, BUSABAH MEDYA’ya konuşarak sezon hakkında bilgi verdi.
Fidan satışlarının devam ettiğini dile getiren Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, Malatya’da bu yıl kayısı fidanının fazla olması satışlarını ister istemez düşürdüğünü söyledi.
“KAYIT DIŞI KAYISI FİDANI SATIYORLAR”
“İşleri sadece fidanların fazla olmasından değil, depremlerden sonra göçlerin olması da etkiledi” diyen Yumrutepe,
“Çiftçiler köylerine geldiler ama fidan dikimi çok fazla olmadı. Sektörümüz aksak da olsa devam ediyor. İşimizin başındayız. Korsan fidancılık dışında herhangi bir sıkıntımız yok. Kayısı fidanı Malatya’da fazla. Çünkü korsanlar kayıt dışı kayısı fidanı satıyorlar. Sertifikalı fidan satan kayıtlı olan fidancılarımız işlerini dürüst olarak yapıyorlar. Sadece merdiven altında bu işi yapanlar hiçbir masraf etmeden, ellerini sıcak sudan soğuk suya koymadan, vergi vermeden çok fazla fidan üretimi yapmışlar. Bu da doğal olarak bizlere yansıdı”
diye konuştu.
“KORSAN FİDANCILARI ENGELLEMELERİNİ İSTİYORUZ”
Korsan satıcılardan alışveriş yapılmamasını isteyen Yumrutepe,
“Biz yetkililerimizden, Tarım ve Orman İl Müdürümüzden korsan fidancıları engellemelerini istiyoruz. Kooperatifimize bağlı olan herkes, vergisini veriyorlar, kanunen olan her şeyi yapıyorlar ama onlar maalesef haksız kazanç yapıp, hem devletten vergi kaçırıyorlar hem de kul hakkına giriyorlar. Ben vatandaşlarımızdan da onlara aldanıp, onlardan alışveriş yapmamalarını istiyorum. Onlardan aldıkları her fidanın 3-5 yıl sonra aşısız olduğunu göreceklerini üzülerek söylüyorum”
şeklinde konuştu.
“FİDAN DİKİM SEZONU BİR AY DAHA SÜRER”
Kayısı fidanının çok talep gördüğünü belirten Yumrutepe,
“Fidan dikimleri hala devam ediyor. Çünkü havalar hala iyi gidiyor. Havalar bu şekilde devam ederse fidan dikim sezonu bir ay daha sürer. Kar yağışı olduğu an satışlarımız durur. Mart ayında tekrar sezon açılır. Şu anda en çok rağbeti yine kayısı fidanı görüyor. Çünkü Malatya kayısıyla özdeşleşmiş bir şehir. Diğer fidanlara da rağbet var ama zirvede yine kayısı fidanı yer alıyor. Kayısı fidanı ve diğer meyve fidanlarının fiyatı 75 TL. Buna rağmen insanlarımız alışveriş yapıyorlar ama korsan fidancılık engellenmediği sürece bizler istenilen ölçüde satış yapamayacağız”
ifadelerine yer verdi.
“KORSAN FİDANCILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ”
Korsan fidancılardan rahatsız olduklarını dile getiren esnaflar ise,
“Satışlarımız normal. Bizler korsan fidancılıkla mücadele ediyoruz. İlgililer ve yetkililer buna sessizler. Bir türlü sesimizi duyuramıyoruz. Korsan fidancılara önlem alınsa inanın ki satışlarımız çok iyi olacak. Ne vergi verirler, ne kira verirler ne masraf yaparlar ama bizden iyi kar ederler. Yetkililerimizden tek isteğimiz bu kangren olan yaraya bir neşter atmaları”
diye konuştular.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.