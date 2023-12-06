06 Ara 2023 - 11:23 - Ekonomi

Zirvede yine kayısı fidanları var

Kış ayı gelse de havalar güzel geçtiği için sonbahar fidan dikim sezonu hala devam ediyor. Kar yağışı olana kadar sezonun süreceğini belirten ve en çok kayısı fidanı satışı yaptıklarını dile getiren Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, “Şu anda en çok rağbeti yine kayısı fidanı görüyor. Çünkü Malatya kayısıyla özdeşleşmiş bir şehir. Diğer fidanlara da rağbet var ama zirvede yine kayısı fidanı yer alıyor” dedi.