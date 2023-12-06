“Düşünsel ve inançsal farklılıklar gözetmiyoruz”

6 Şubat tarihli depremlerin ardından konutlar gibi sivil toplum kuruluşları ve derneklerin bulunduğu binalar da hasar aldı. Deprem sonrası konteynerde hizmet vermeye başlayan derneklerden biri olan Ali Kapısı Derneği hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Muhsin Topalcengiz, dernek olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında BUSABAH’a açıklamalarda bulundu.

Ali Kapısı Derneği olarak her kesime yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Dernek Başkanı Muhsin Topalcengiz, derneğin 2013 yılında kurulan bir alevi kültür ve cemevi derneği olduğunu belirtti.

“DÜŞÜNSEL VE İNANÇSAL FARKLILIK GÖZETMİYORUZ”

Dernek olarak insanların odak noktasında olduklarını söyleyen Topalcengiz,

“Sosyo-kültürel ve inançsal boyutta çalışmalar yapan, insanlara faydalı olabilmeyi amaçlayan kardeşlik, doğruluk ve dürüstlük babında yürüyen bir kurum. Faaliyetlerimiz cem ibadetleri, lokma ikramı ve gençlere eğitim vermek. Hem manevi açıdan hem de kültürel açıdan saz kursları, semahlar bunun yanı sıra toplumsal yaşam içerisinde birlikte yaşamayı ve paylaşımın önemini vurgulayan ve bunlara uyum sağlayabilecek nitelikte gençlere eğitimler veren ve gençleri üniversite dönemlerine hazırlayan bir kurumuz. İnsanlarımızın bir odak noktası halindeyiz. Çünkü büyüğü ve küçüğü ile derneğimizde herkes kendisine ait bir şeyler bulabiliyor. Bunu yaparken de yetişkinler ve gençler olsun yapmış olduğumuz faaliyetlerde bir alevi kültür derneği olmamıza rağmen en ufak şekilde düşünsel ve inançsal farklılık gözetmeden herkesi yaratılmış en kutsal varlık olan insan gözü ile görerek hizmet veriyoruz. Bunu da tüm halkımızda, gelenler, bizleri ziyaret edenler kendi gözleri ile görüyorlar. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yerimiz Boztepe Caddesi üzerine müstakil bir binadaydı. İlgi alaka fazla olunca oranın bahçesine bir çadır cemevi yapmıştık. Bütün ibadetlerimiz ve etkinliğimizi orada yapıyorduk fakat bu 6 Şubat depremi ile beraber müstakil olmasına rağmen yan binaların üzerine yıkılmasından dolayı ağır hasarlı olarak artık işlevsiz hale geldi. Daha sonra valiliğimiz ve belediye başkanlığımıza yapmış olduğumuz müracaatta Çavuşoğlu Mahallesi’nde bizlere konteynerler temin ettiler. Burada cem yapamıyoruz ama sohbetlerimizi gerçekleştiriyoruz”

şeklinde konuştu.

“FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM”

Gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri sıralayan Topalcengiz,

“Bunun yanı sıra ayrıca bu konteynerlerin üst kısmında bin 500 metrekare civarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve valilerimizin de desteği ile bir arsa tahsis edildi onun projesi çizildi kısmet olursa bodrumla birlikte oraya 4 katlı bir kültür merkezi yapılacak. İnançsal ve kültürel hizmetleri verebilecek şekilde bir proje hazırlandı, yakında da oranın temelini atacağız. Bodrumunda gençlere eğitim odaları, mutfak, gasilhane, üst katta kurban kesim yeri ve hazırlanması, 400 kişilik taziye ve yemek salonu, 100 kişilik bir konferans salonu, 60 metrekarelik inançsal ve kültürel boyutta işlev yapabilecek bir müze yapılacak. Aynı büyüklükte bir kütüphanemiz, arşiv odamız, 20 kişilik misafirhanemiz ve en son katta da 270 metrekare büyük bir cem salonumuz olacak. İbadetle beraber gençlere ve insanlara eğitimi, kültürel yapının, Anadolu kültürünü ve bir arada yaşamanın örneklerini verebilmek için hazırladığımız bir proje. Güzel ve toplumumuz için faydalı olacağına inanıyorum”

ifadelerine yer verdi.

“ÇARŞI YAPILMASINI TALEP ETTİK ONLAR DA UYGUN GÖRDÜLER”

Dernek olarak bir konteyner çarşı kurduklarını da belirten Topalcengiz,

“Depremden sonra şehrin çeşitli yerlerine konteyner çarşılar kuruldu. Bu aldığımız geçici konteyner cemevini kurduğumuz yerin yanında da bir konteyner çarşı kuruldu. Burada bizler yolun alt kısmındayız ve alışverişe gitmek isteyenler özellikle yaşlılar her zaman merkeze gidemiyordu. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve diğer yetkililerin bulunmuş olduğu bir toplantı da biz buraya bir çarşı yapılmasını talep ettik onlar da uygun gördüler. Bu uygunluk içerisinde de gelip incelendi ve 18 konteyner gönderildi. Biz de mahalle esnafına ve mahalle esnafı haricinde boş kalan yerlere de ihtiyaç gösterilen dallarda yakın Salköprü ve Bentbaşı mahallelerinden gelen esnaflara verdik. Bunun ismini de Horasan erenlerinden olan ve Esnaf ve Sanatkarların piri olan Ahi Evran’ın ismini verdik. Tabi oranın eksiklikleri var, kilit taşları yapılacak esnafın şu anda yağmur ve yağışlarla beraber çatı sorunu var. Çarşımızda bakkal, kadın kuaförü, terzi, kıraathane, emlakçı ve tesisatçı var. Temennimiz insanların biraz daha farklı yönler yerine Çavuşoğlu, Salköprü ve Bentbaşı mahallelerinin ortasında yer alan buraya gelip alışverişlerini buralarda yapmaları. Biz sadece yerini kaybetmiş insanların varlığını sürdürebilmeleri için bu çarşıyı yaptık”

ifadelerine yer verdi.

“BÜYÜK TRAVMA YARATTI”

Deprem sonrası büyük travma yaşayan vatandaşlara psikolojik danışma hizmeti vereceklerini de kaydeden Topalcengiz,

“Derneğimizin bulunduğu alana bir konteyner talebinde bulunduk. Buraya bir konteyner ayarladık ve Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından, UNESCO, Türkiye Kalkınma Vakfından ve Sosyal Hizmetlerden psikolog, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) uzmanları, çocuk eğitim uzmanları burada hizmet vermeye başlayacaklar. Çünkü geçirdiğimiz büyük deprem en sakin insanda dahi büyük travma yarattı. Büyük bir afet yaşadık. Onun için insanlara ve çocuklara faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu travmaları biraz daha düzeltebilmek ve onlara yardımcı olabilmek amacı ile böyle bir girişimde bulunduk. Burada yalnızca deprem travması değil aile koçluğu, çocuklara eğitim koçluğu, ergen sorunları ile ilgili hizmetlerde olacak”

açıklamasında bulundu.