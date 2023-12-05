Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'da ilk gün tamamlandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turunun ilk gününde ev sahibi takımlar tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu heyecanı bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı. 5 Süper Lig ekibinin de mücadele ettiği bu turda, ev sahibi takımlar 5. tura yükselme başarısı gösterdi. Tek maç eleme usulüne göre oynanan bu turda yarın 16 karşılaşma oynanacak.
Kupada bugün oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:
Ankara Keçiörengücü - Muş 1984 Muşspor: 2-1
Fatih Karagümrük - Belediye Derincespor: 3-1
Pendikspor - Isparta 32 Spor: 5-3
Antalyaspor - Kepez Spor: 6-1
Samsunspor - Tokat Belediye Plevnespor: 3-0
Alanyaspor - Kocaelispor: 1-0
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.