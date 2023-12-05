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Galatasaray'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray'da, Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı mask
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Adana Demirspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bire bir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Ara 2023 - 23:23 - Spor

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