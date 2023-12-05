CHP’de sessizlik hâkim CHP’nin Malatya’da Büyükşehir için adayı yok mu?

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için bazı partilerde aday adayların başvuru süreci devam ediyor. AK Parti’de listeler geçtiğimiz haftalarda açıklanırken CHP’de ise bugün son gün olmasına rağmen bir ses çıkmadı. Hatta Büyükşehir Belediyesi için kimsenin başvuru yapmadığı da iddialar arasında. İşte detaylar…

Türkiye’deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Malatya’da zorlu bir sürecin olacağı tahmin ediliyor. Bu bağlamda AK Parti’nin aday adayı listeleri yaklaşık 2 hafta önce açıklandı. CHP’de ise halen ses yok.

28 KASIM’DAN 5 ARALIK’A UZATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için son günü 28 Kasım olarak açıklanan aday adaylığı başvurularını 5 Aralık Salı gününe kadar uzatmıştı. Yani bugün başvurular sona erdi. Anadolu Ajansı verilerine göre, Partiye bugüne kadar büyükşehir ve il belediye başkanlığı için 1300 kişi başvuru yaparken, belediye meclis üyelikleri için de 6 bin 500 kişi müracaatta bulunuldu.

BÜYÜKŞEHİR ADAYI YOK MU?

Öte yandan Malatya’da sessizlik hakim. CHP İl Başkanlığı, aday adayları listesini henüz açıklamadı. Söz konusu liste merakla beklenirken ortaya atılan garip bir iddia da var. Bu iddiaya göre, CHP’de Malatya Büyükşehir Belediyesi için kimse başvuru yapmadı. Konuya ilişkin herhangi bir bilgi edinilemezken gözler şimdi bu iddianın aslının olup olmadığını doğrulayacak olan liste ve açıklamada…

SONER GÖKÇE ADAY GÖSTERİLECEK Mİ?

Bu arada 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak yarışan Avukat Soner Gökçe, yüzde 23 oranında oy almıştı. 103 bin 690 oy alan Gökçe’nin bu dönem aday gösterilip gösterilmeyeceği merak ediliyor. 2019 yılında yüzde 68 oranında oy alan Selahattin Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.