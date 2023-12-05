AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz ve Bahar Dönemi AÖF sınav tarihlerine göre, güz dönemi ara sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevabı…

AÖF güz dönemi sınavlarına katılacak olan adayların gözü AÖF sınav yerleri giriş belgesine çevrildi. Bu bağlamda giriş belgelerinin erişime açıldığı açıklandı. Peki, sınavlar ne zaman yapılacak?

AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF Güz ve Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Buna göre, Güz Dönemi AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihinde yapılacak. Ayrıca dönem sonu sınavı 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

AÖF Bahar Dönemi ara sınavları ise 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı da 25-26 Mayıs 2024 tarihinde olacak.

AÖF’ün Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan öğrencilere her ders oturumu için 20 soru ve 30 dakika verilecek. Sınavlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek.