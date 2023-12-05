Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk, yaralandı.
Kaza, İnebolu ilçesi Abdurrahmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki M.Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere savrulan çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.Ç., daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.