05 Ara 2023 - 19:37- Asayiş G:

Okul çevrelerinde denetimler sürdürüyor

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Şanlıurfa’da öğrencilerin emniyetli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi için jandarma ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimleri sürüyor.
Okul çevrelerinde denetimler sürdürüyor mask
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Şanlıurfa’da öğrencilerin emniyetli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi için jandarma ekiplerinin okul çevrelerindeki denetimleri sürüyor.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, öğrencilerin emniyetli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi için denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede 120 jandarma timinden oluşan 620 personel ile 315 okul çevresinde şüpheli 2 bin 550 kişinin üst araması yapılarak kimlik taramasından geçirildi. Durdurulan 742 araçta arama yapan ekipler, esnaf ve vatandaşlara yönelik de İçişleri Bakanlığı’nın Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesini tanıttı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Ara 2023 - 19:37 - Asayiş

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