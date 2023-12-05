05 Ara 2023 - 18:46 - Asayiş

820 litre kaçak yağ ele geçirildi

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kaçakçılık operasyonunda 820 litre kaçak yağ ele geçirildi. Ekipler tarafından yürütülen çalışmada, H.K. isimli şahısın yetki belgesiz şekilde atık yağ toplayıp satış yaptığı bilgisi üzerine ikametinde, depoda ve araçta yapılan aramada 820 litre kaçak/atık yağ ele geçirildi.