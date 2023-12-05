Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kaçakçılık operasyonunda 820 litre kaçak yağ ele geçirildi.
Ekipler tarafından yürütülen çalışmada, H.K. isimli şahısın yetki belgesiz şekilde atık yağ toplayıp satış yaptığı bilgisi üzerine ikametinde, depoda ve araçta yapılan aramada 820 litre kaçak/atık yağ ele geçirildi. Şüpheli H.K. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.