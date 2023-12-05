Bunlar da güvercin hırsızları

Kırşehir'de, 3 farklı mahallede güvercin hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.
Kervansaray, Nasuhdede ve Bahçelievler Mahallerinde güvercin hırsızlığı ihbarını alan polis harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 farklı mahallede bulunan kamera kayıtlarını inceleyen polis; 2 kişinin farklı zamanlarda yaptığı hırsızlığı tespit etti. Polisin yaptığı operasyonla yakalanan şüpheli S.T., ve R.T.D., emniyette alınan ifadelerinde güvercinleri aldıklarını ve evlerinin kömürlüğünde sakladıklarını itiraf etti. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda güvercinler sahiplerine teslim edildi.
Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.