Açıkta ve araç üzerinde fidan satışı yasaklandı

Iğdır'da muhtemel fidan hastalık ve zararlıların önüne geçmek için belirlenen alanlar dışında ve araç üzerinde fidan satışı yasaklandı.

Iğdır Tarım İl Müdürlüğü muhtemel fidan hastalık ve zararlıların şehre girişini engellemek ve buna ilişkin karantina tedbirleri doğrultusunda denetlemek, satışların ve fidan işlemlerinin daha sağlıklı şartlarda yapılabilmesini sağlamak için çalışma başlattı. Bu çerçevede fidan satışlarının yapılabilmesi için Belediye Başkanlığınca “Alikamerli Mahallesi, Vali Şemsettin Uzun Bulvarı, Fidan Satış Pazarında (Ada 141, Parsel 26)" satışların yapılabileceği uygun görüldü. Belirlenen alan dışında fidan satışı yapılması yasaklanırken yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı