Yüksekova’da ‘yalancı güneş’ görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ‘yalancı güneş’ olarak bilinen ve havadaki küçük buz kristalleri üzerine ışığın yansımasıyla oluşan meteorolojik olay görüntülendi.

Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyünde yaşayan Hamza Akkurt isimli vatanda, Cilo Dağı istikametinde oluşan ‘yalancı güneş’ olayını görüntüledi. İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Hamza Akkurt,

“Akşam saatlerine doğru güneşe baktığımda hemen sağ tarafında yansımasıymış gibi bir güneş daha gördüm. O anları cep telefonumla görüntüledim”

dedi.

“Yalancı Güneş” nedir

Yalancı güneş, sahte güneş olarak da adlandırılan optik bir atmosfer olayıdır. Güneş'in 22 derece sağında ve solunda ve güneş ile aynı yükseklikte, güneş kadar parlak ve renkli noktalardır. Bu olay gerçekleştiğinde havada 3 tane güneş varmış gibi görünmektedir. Oluşumunda ışık kırılması etkilidir. ‘Parheli’ olarak da adlandırılan ve nadir rastlanan görüntü, güneş etrafında 360 derecelik dairesel gökkuşağı oluşmasıyla meydana geliyor. Güneşin her iki yanında, yaklaşık 22 derece uzaklıkta ve güneşle aynı yükseklikte parlak noktalar hâlinde beliriyor. Atmosferde asılı halde bulunan küçük buz kristalleri üzerine ışığın yansımasıyla sanki gökyüzünde 3 güneş varmış gibi bir izlenime yol açıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı