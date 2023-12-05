- Asayiş

Dicle Nehri'nde kaybolan kızı arama çalışmaları devam ediyor

ABONE OL Google News Sayfamız

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 27 Kasım’da Dicle Nehri’nde kaybolan Zelin Çalış'ı arama çalışmaları 9'uncu gününde de devam ediyor.
Dicle Nehri'nde kaybolan kızı arama çalışmaları devam ediyor mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 27 Kasım’da Dicle Nehri’nde kaybolan Zelin Çalış'ı arama çalışmaları 9'uncu gününde de devam ediyor.
27 Kasım’da Dicle Nehri’nde kaybolan Zelin Çalış’ı bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Cizre Belediyesi dalgıç ekibi, Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak AFAD ekipleri ile kurbağa adamlar, nehirde kaybolan Çalış’ı bulmak için arama çalışmalarını sürdürüyor.
Dört ayrı ekip ve dört botla Cizre Köprüsü'nden başlayan arama çalışmaları Suriye sınırının sıfır noktasındaki kaya dipleri ve sazlık alanlarda yapıldı. Arama-tarama çalışmaları Hezil Çayına kadar devam ediyor.
AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, yapılan çalışmalarla ilgili arama kurtarma ekipleri ile her gün durum değerlendirmesi yaparak bir sonraki günde yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Son teknolojik cihazların kullanıldığı çalışmalarda arama-kurtarma ekipleri ve balık adamları kayıp kızı bulmaya çalışırken, kayıp kızın ailesi de nehir kenarında beklemeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Şırnak, Cizre ilçesi, Dicle nehri, Zelin Çalış, arama çalışmaları, Hezil Çayı, Cizre Belediyesi, dalgıç ekibi

05 Ara 2023 - 18:24 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL