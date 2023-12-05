- Asayiş

Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

ABONE OL Google News Sayfamız

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçlarıyla arka arkaya giden kardeşleri ölüm ayırdı. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçlarıyla arka arkaya giden kardeşleri ölüm ayırdı. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Alınan bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolunda İslam İverendi (28) yönetimindeki 34 HIE 777 plakalı tır, karşı yönden gelen Müslüm Öztoprak (34) idaresindeki 08 DC 892 plakalı hafif ticari araç ve Faruk Öztoprak (28) yönetimindeki 34 ELB 754 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü İslam İverendi olay yerinde hayatını kaybederken, hafif ticari araçta bulunan Müslüm Öztoprak da kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztoprak'ın kazada yaralanan kardeşi Faruk Öztoprak ve ismi öğrenilemeyen diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Siirt, Kurtalan ilçesi, zincirleme trafik kazası, vefat, Kurtalan-Batman karayolu, Faruk Öztoprak, yaralı, Müslüm Öztoprak

05 Ara 2023 - 18:21 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL