Hava olayları depreme sebep olur mu? Uzmanlar merak edilen o soruyu yanıtladı

Şubat ayında meydana gelen depremler, karlı ve kuvvetli yağışlı bir havada oldu. Bu da deprem bölgesinde yaşayanlar tarafından, her hava muhalefetinde korkuya sebep oldu ve vatandaşlar hava olayları ile depremin ilişkisi olup olmadığını araştırdı.

BUSABAH Medya olarak, İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu’ya

“Artık yağışlar başladı, 6 Şubat tarihine doğru geliyoruz. Yağışlar depreme sebep oluyor mu? Yerlerin yumuşaması olası bir depremde çok zarar verir mi?” diye sorduk. Vehbi Aluçlu ise, “Gökyüzündeki olan olaylar, yerin altındaki yer kabuğu dediğimiz bölüme çok fazla etki etmez, ancak binde bir etkisi vardır. Bu depremlerin yağışlar ile bir etkisi yoktur”

dedi.

“ALTTAKİ OLAYLARI İNCELEMEDEN GÖKYÜZÜNE BAKMAK ÇOK DOĞRU DEĞİL”

İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu sorduğumuz soruya,

“Gökyüzündeki olan olaylar, yerin altındaki yer kabuğu dediğimiz bölüme çok fazla etki etmez, ancak binde bir etkisi vardır. Bu depremlerin yağışlar ile bir etkisi yoktur. Güneşin kütle çekimi ile bir ilgisi olabilir ama bu binde bir ihtimal bile değildir. Alttaki olayları incelemeden gökyüzüne bakmak çok doğru değil. Önce bizim altımızda kaynayan, 5 bin derecelere ulaştığı tahmin edilen magmaya bakmamız gerekiyor. Yani altımızda gerçekleşen olaylar bizi ilgilendiriyor. Suyun üzerinde hareket eden bir tahta parçası gibi yer kabuğu magmanın üzerinde hareket ediyor ve depremleri oluşturuyor. Yağış ile ilgili meydana gelen korkular doğru değil çünkü ne kadar yağmur yağarsa yağsın bizim üzerinde yaşadığımız toprağın 50-60 santimetre aşağısına kadar gidebiliyor. Bir metre olarak kabul etsek bile, bizim depremlerimizin meydana geldiği bölüm ile alakası bile yok”

açıklamalarında bulundu.

“YAĞAN YAĞIŞLARLA GÜNEŞTEN GELEN ENERJİ İLE DEPREMLERİN HERHANGİ BİR İLGİSİ YOKTUR”

Vehbi Aluçlu gökyüzündeki olayların yer altında yaşanan hareketler ile pek bir ilgisinin bulunmadığını belirterek,

“Gökyüzüne baktığımızda yağan yağışlarla, güneşten gelen enerji ile depremlerin herhangi bir ilgisi yoktur. Ancak güneşin kütle çekiminden kaynaklı bir etkisi olabilir. Bu etki varsa da çok çok azdır. Bizim asıl odaklanmamız gereken yer, yer kabuğunun üzerinde hareket ettiği magmadır. Bu hareket dünyanın var olmasını sağlıyor. Bir düdüklü tencere düşünün, ısındığında siz onu kaldırmazsanız, hareket ettirmezseniz patlamalar oluşur. Dünya da aynı şekilde bu enerjisini boşaltmazsa, bu devasa enerjiden dolayı patlamalar olur. Bazen enerjisini gazlar ile dışarı çıkarak, bazen de kıtaları birbirine çarptırarak atıyor. Depremler olmazsa bizim dünyamız olmaz”

şeklinde konuştu.

“ÖNLEM ALDILAR DÜNYALARINI SAĞLAM YAPTILAR”

Depremler olmazsa dünyanın da var olmayacağını, yapılması gerekenin önlem alınması olduğunu belirten İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu,

“Faylar dünyada her yerde var. Geçmişte depremler yaşayan ülkeler buna önlem aldılar ve dünyalarını sağlam yaptılar. Biz ise dersimizi maalesef almıyoruz. Almadık bundan sonra da önlem almıyoruz. Baktığımızda C35 beton dökmemiz gereken yerin beton karotunu aldığımızda C8, C12 çıkıyor. Günümüz teknolojisinde bunun olması mümkün mü? Bu olmayacak bir şey ve burada insan faktörü işin içine giriyor”

diyerek sorularımızı yanıtladı.