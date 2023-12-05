05 Ara 2023 - 17:43- Gündem

Bakan Özhaseki İl Koordinasyon toplantısına katıldı

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak için Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İl Genel Koordinasyon toplantısına katıldı.