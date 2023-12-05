05 Ara 2023 - 17:43- Gündem G:

Bakan Özhaseki İl Koordinasyon toplantısına katıldı

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Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak için Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İl Genel Koordinasyon toplantısına katıldı.

Bakan Özhaseki İl Koordinasyon toplantısına katıldı mask
Bakan Özhaseki İl Koordinasyon toplantısına katıldı
Bakan Özhaseki İl Koordinasyon toplantısına katıldı
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Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak için Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İl Genel Koordinasyon toplantısına katıldı. Dün Malatya Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen programa Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, siyasi parti il başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, muhtarlar katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Bakan Özhaseki, çalışmalar hakkında bilgi vererek katılımcıların soru, görüş ve önerilerini dinledi.

(MEHMET TEVFİK CİBİCELİ-BUSABAH GAZETESİ)
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05 Ara 2023 - 17:43 Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Tevfik Cibiceli

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