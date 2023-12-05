Bakan Özhaseki İl Koordinasyon toplantısına katıldı

Bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak için Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İl Genel Koordinasyon toplantısına katıldı. Dün Malatya Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen programa Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, siyasi parti il başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, muhtarlar katıldı.
Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Bakan Özhaseki, çalışmalar hakkında bilgi vererek katılımcıların soru, görüş ve önerilerini dinledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.