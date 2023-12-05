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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Esen’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Muhteşem Sokak, No:7/2, Yeşilyurt,

57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Suat Yıldırım‘ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Filistin Caddesi, TOKİ Konutları, No: 38/3/15, Yeşilyurt,

57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Karadaş’ın taziye adresi: Taştepe Mahallesi, TOKİ Konutları, Battalgazi,

58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sabri Güven’in taziye adresi: Gedik Mahallesi, Tanyeli Sokak, No: 45, Yeşilyurt,

77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdulkadir Özer’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Defne Sokak, Hüseyin Koç Apartmanı, No: 14/1/2, Battalgazi.

82 yaşında vefat eden ve Tepebaşı Mahallesi Kale Mezarlığına defnedilen Ahmet Karadağ’ın taziye adresi: Tepebaşı Mahallesi, Kale,

63 yaşında vefat eden ve Arapkir Mezarlığına defnedilen Birgül Baydar’ın taziye adresi: Arapgir.”

 
 

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05 Ara 2023 - 17:21 Malatya- Gündem

Muhabir  Murat İpekten

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