Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Esen’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Muhteşem Sokak, No:7/2, Yeşilyurt,
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Suat Yıldırım‘ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Filistin Caddesi, TOKİ Konutları, No: 38/3/15, Yeşilyurt,
57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Karadaş’ın taziye adresi: Taştepe Mahallesi, TOKİ Konutları, Battalgazi,
58 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Sabri Güven’in taziye adresi: Gedik Mahallesi, Tanyeli Sokak, No: 45, Yeşilyurt,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abdulkadir Özer’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Defne Sokak, Hüseyin Koç Apartmanı, No: 14/1/2, Battalgazi.
82 yaşında vefat eden ve Tepebaşı Mahallesi Kale Mezarlığına defnedilen Ahmet Karadağ’ın taziye adresi: Tepebaşı Mahallesi, Kale,
63 yaşında vefat eden ve Arapkir Mezarlığına defnedilen Birgül Baydar’ın taziye adresi: Arapgir.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.