Engelliler gününe özel tiyatro oyunu düzenlendi

Bağcılar Belediyesi ‘Engel Tanıma-m’ tiyatro ekibi tarafından ‘Bil-Bağ ile Güvendeyiz’ isimli tiyatro oyunu 6 Aralık Çarşamba günü 2 seans halinde sergilenecek. 10.00 ve 13.00’te seyirciyle buluşacak tiyatro oyunu ilkokul öğrencilerine ücretsiz olacak. Engelli oyuncuların yer aldığı 3 kişilik tiyatro oyunu yaşam kültürünü desteklerken, engellilerin toplumsal hayatın her alanında aktif olabileceğini anlattığı bildirildi.

“BİZ ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından çocuklara engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıların anlatılması yönündeki talimatları doğrultusunda yapılan etkinlikle ilgili Başkan Güder, “Biz engelleri birlikte aşacağız. Bireylerimizin hayatın her alanında yer alması için çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Engelsiz yaşam merkezinde onlarca engellimize eğitimler veriyoruz. Hayatın doğal akışı içerisinde yer almalarını sağlıyoruz. Engelli bireylerimizi daha iyi anlamak ve çocuklarımıza bu bilinci aşılamak için de tiyatro oyununu sergilemek istedik. Çocuklarımız izleyeceği bu tiyatroyla engelli bireylerin yaşadıklarını daha iyi anlayacaklar ve empati yapabilecekler. Ücretsiz olan tiyatromuza tüm çocuklarımızı davet ediyoruz. Bizlere tiyatro konusunda destek olan Bağcılar Belediyemize de teşekkür ediyorum. Deprem sürecinden beri yanımızdalar ve bundan sonra da birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz” dedi

Kaynak: BÜLTEN