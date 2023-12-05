- Yaşam

Engelliler gününe özel tiyatro oyunu düzenlendi

ABONE OL Google News Sayfamız

Battalgazi Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Gününe özel tiyatro oyunu sergilenecek. Ücretsiz olan ve ilkokul öğrencilerine özel olarak sergilenecek tiyatro oyununda engellilerin toplumsal hayatın her alanında aktif olabileceği anlatılıyor. Battalgazi Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe farkındalık oluşturmak amacıyla tiyatro oyunu sergileyecek.
Engelliler gününe özel tiyatro oyunu düzenlendi mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bağcılar Belediyesi ‘Engel Tanıma-m’ tiyatro ekibi tarafından ‘Bil-Bağ ile Güvendeyiz’ isimli tiyatro oyunu 6 Aralık Çarşamba günü 2 seans halinde sergilenecek. 10.00 ve 13.00’te seyirciyle buluşacak tiyatro oyunu ilkokul öğrencilerine ücretsiz olacak. Engelli oyuncuların yer aldığı 3 kişilik tiyatro oyunu yaşam kültürünü desteklerken, engellilerin toplumsal hayatın her alanında aktif olabileceğini anlattığı bildirildi.

“BİZ ENGELLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder tarafından çocuklara engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıların anlatılması yönündeki talimatları doğrultusunda yapılan etkinlikle ilgili Başkan Güder, “Biz engelleri birlikte aşacağız. Bireylerimizin hayatın her alanında yer alması için çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Engelsiz yaşam merkezinde onlarca engellimize eğitimler veriyoruz. Hayatın doğal akışı içerisinde yer almalarını sağlıyoruz. Engelli bireylerimizi daha iyi anlamak ve çocuklarımıza bu bilinci aşılamak için de tiyatro oyununu sergilemek istedik. Çocuklarımız izleyeceği bu tiyatroyla engelli bireylerin yaşadıklarını daha iyi anlayacaklar ve empati yapabilecekler. Ücretsiz olan tiyatromuza tüm çocuklarımızı davet ediyoruz. Bizlere tiyatro konusunda destek olan Bağcılar Belediyemize de teşekkür ediyorum. Deprem sürecinden beri yanımızdalar ve bundan sonra da birlikte güzel işler yapmaya devam edeceğiz” dedi

 

Kaynak: BÜLTEN

# Engel Tanıma-m, Battalgazi Belediyesi, Dünya Engelliler Günü, Bil-Bağ ile Güvendeyiz, malatya, malatya haber

05 Ara 2023 - 14:52 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL