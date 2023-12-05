“Şehir için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyacağız”

Gerçekleştirilen istişare toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, MESOB Başkanı Şevket Keskin, Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Taner Kılınç, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“BİZ MALATYA’MIZI TEKRAR AYAĞA KALDIRMAK ZORUNDAYIZ”

Malatya’nın birlik beraberlik içerisinde ayağa kaldırılacağına vurgu yapan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “6 Şubat depreminden sonra Malatya’mız en ağır hasar alan illerin başında geliyor. Malatya’yı 6 Şubat’tan önce ve sonra diye ikiye ayırmak lazım. 6 Şubat’tan önce kırsal mahallelerimizde dâhil şehrin bütününde çok büyük hizmetler yapıldı. 6 Şubat’tan sonra Malatya’nın dayandığı sanayisi, ticareti, tarımı ve turizmi büyük yara aldı. O nedenle biz Malatya’mızı tekrar ayağa kaldırmak zorundayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçimden önce de seçimden sonra da iki şeyi hep vurguladı. Şu anda da hükümetimizin üzerinde ısrarla durduğu iki şey var. Deprem bölgeleri ve özellikle de hasar olan 4 ilimiz başta olmak üzere, deprem bölgesinde yaşayan insanlarımıza konut ve ticaret alanlarını yeniden yapma noktasında kaynak aktarımı ikincisi de enflasyonla mücadele. Bu noktada Malatya’mızı Büyükşehir Belediyemiz, diğer belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımız ile birlikte hep beraber ayağa kaldırmak zorundayız” şeklinde konuşma yaptı.

“MALATYA’NIN YILLARDIR ÇÖZÜLMEYEN BİRÇOK SORUNUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK”

Malatya’ya el ele gönül gönüle hizmet edeceklerini belirten Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, “Bu şehre hizmet etme noktasında el ele gönül gönüle vererek bu şehri mazisine layık istikbale hazırlayacağız. Malatya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediye hüviyetinde. Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı, ‘Ankara, İstanbul, İzmir gelin Malatya’daki yatırımları görün nasıl ağlamadan hizmet yapılıyor. Gelin belediyecilik hizmetlerini görün’ diyor. Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay diyor ki, ‘Türkiye’de bütçesinden mütenasip olmayan yatırımları Malatya’da görüyoruz.’ Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın yıllardır çözülmeyen birçok sorununu çözüme kavuşturduk. Kuzey ve Güney Kuşak Yolları, yeni bulvar ve caddeler, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Kuru Kayısı Lisanslı Soğuk Hava Deposu, Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi, Orduzu Spor Kompleksi, Ekmek ve Yemek Fabrikası, Gençlik Kampı, 100. Yıl Parkı, Cumhuriyet Meydanı gibi daha birçok eseri Malatya’ya kazandırdık” dedi.

“YIKIMLAR DEVAM EDİYOR. PROJELER HAZIRLANIYOR”

Başkan Gürkan yıkımların devam ettiğini ve projelerin uygulandığından söz ederek, “Şubat depremleri sonrasında binlerce artçı deprem yaşadık ve hala devam ediyor. Yıkımlar devam ediyor. Projeler hazırlanıyor. Şehir merkezinde çalışmalar başladı 10 bin fore kazığı çalışması devam ediyor. Acılarımız var, sıkıntılarımız var ama hep birlikte çalışacağız. Koordinasyon Bakanlarımız burada, Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin Malatya’ya ilgisini biliyorsunuz. Depremde en fazla yıkımın olduğu şehirlerden biri Malatya’dır. Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız. Ama güçlü duracağız şehrin sahibi sizlersiniz siz sahip çıkacaksınız. Bizim hiçbir zaman yarın için hesabımız olmadı biz bu millet için, sizler için bu halk için bu şehir için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyacağız. Hep birlikte gövdemizi taşın altına koyacağız. Bu şehir hepimizin hep birlikte fedakârlık etmeden muhteremliğe talip olamayız. Eğer muhterem olmak istiyorsak hepimiz fedakârlık edeceğiz. Bizleri bir araya getiren Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Taner Kılınç’a ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Allah memleketimiz için hayırlı olanı nasip etsin. İnşallah memleketimiz 5 Şubat öncesinden daha aktif, daha sağlam adımlarla yürüyecek bir şehir olacak” açıklamalarında bulundu.

“SORUNLARIMIZI DİNLEYİP YANIMIZDA OLAN SELAHATTİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın her zaman esnafın yanında olduğuna vurgu yapan Yeşilyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Taner Kılınç yaptığı konuşmada, “23 yıldır bu görevi yapmaktayım. Odamıza bağlı Yeşilyurt halk otobüsleri ve minibüsçü esnafları olarak Selahattin Gürkan Başkanımızı her zaman yanımızda gördük. 6 Şubat depremlerinden bu yana hiçbir gün kapısını bize kapatmadan sorunlarımızı dinleyip, yanımızda olan Selahattin Başkanımıza teşekkür ederiz. Kendisine olan desteğimizi ifade etmek istiyoruz. Depremlerden sonra Malatya’da yaşayan vatandaşların büyük bir bölümü il dışına çıktığı için minibüsçü esnafımız çalışmakta zorlandı. Sağ olsun Selahattin Başkanımız bizlere kucak açtı. Halk otobüsleri ve minibüsçü esnafının 1 gün mesai 1 gün istirahat şeklinde çalışmalarına vesile olarak, en azından ekmek paralarını kazanmalarını sağladı. Kendisine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“RÜZGÂRA KARŞI DİMDİK DURAN ESNAF GRUBUYUZ”

Esnaf Odaları olarak sonuna kadar Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı destekleyeceklerinin altını çizen Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, “Biz şoför esnafı olarak her zaman rüzgâra karşı eğilen değil, rüzgâra karşı dimdik duran esnaf grubuyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız her zaman esnafların yanında olmuştur. Gerek pandemide, gerek 24 Ocak depreminde, gerek asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinden sonra esnaflarımızı yalnız bırakmamıştır. Deprem sonrası Malatya’da halk otobüsleri ücretsiz olmuştur. Bu da Büyükşehir Belediye Başkanımızın hem yolcularımızın yanında olduğunun hem de esnafımızın yanında olduğunun göstergesidir. Esnaf Odaları Birlik Başkanımızın çağrısıyla bizler de Selahattin Gürkan Başkanımızın sonuna kadar yanında olacağız” şeklinde konuştu.

“MALATYA ÇARŞISININ AYAĞA KALKMASI LAZIM”

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Malatya çehresini değiştiren, büyüyen, kadim, güzel bir şehir. 6 Şubat depremlerinden sonra yıkılmış değil, çökmüş bir şehir. Selahattin Gürkan Başkanımız ekibiyle birlikte Malatya’yı sokak sokak, cadde cadde biliyor. Malatya’yı bilenler ancak ayağa kaldırır. Malatya dışından gelenler Malatya’yı ayağa kaldıramaz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da iletmek için elimden geleni yapıyorum. Yerel seçimlerde Malatya’da evi yıkılan, arabasından olan, işini kaybeden insanların kendi Başkanlarını kendilerinin seçme zamanı gelmiştir. Bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. Biz her zaman destek olacağız. Önemli olan Malatya’nın ayağa kalkması. Malatya’nın ayağa kalkması için öncelikle esnafın ayağa kalkması gerekir. Malatya’nın kalbi olan Malatya çarşısının ayağa kalkması lazım. Malatya sahipsiz değil, Malatya’nın sahibi Malatyalılardır. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız” diye konuştu.

“YENİDEN İNŞA EDECEK BİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ VAR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın önemli projeleri hayata geçirdiğine değinen Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, “6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından Malatya yıkık, yaralı ve yaslı bir şehir haline geldi. Ancak biliyoruz ki, yaralarımızı saracak, bu yıkıntıları ve şehrimizi ayağa kaldırıp yeniden inşa edecek bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Başkanımız bunu ispatladı. Ecdadın bize bıraktığı bu güzel şehir, yüce Rabbimin bir afeti ile yıkıldı. Biz bu yıkığın altında yok olmayacağız, daha güçlü bir şekilde kalkacağız. İşte bu noktada bir Şehrül emin seçmeye gidiyoruz. Deneme tahtasıyla biz bu şehri ayağa kaldıramayız. Geçmiş tecrübelerden faydalanıp yarınlara umutla bakan, Malatya’ya sevdalı, Malatya’nın evladı Sayın Selahattin Gürkan ve ekibinin bu şehri yarınlara umutlu bir şekilde güçlü bir şekilde yarınlara kaldıracağına inanıyorum. Sizlerde inanıyorsunuz ki bu masada yerlerinizi aldınız. Ecdattan aldığımız bu şehri evlada daha yaşanılabilir bir şehir bırakmamız için şehri idare edecek insanları doğru seçmemiz lazım. Bu şehre son dönemde kazandırılan eserlere baktığımızda özellikle de Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’ne baktığımızda bu şehrin 100 yıllık inşaatı kadar dükkân inşa edilmiş. Bunlar 5 yıllık bir süreçte yapıldı. Bundan bir 5 yıl sonra Malatya, 5 Şubat’tan daha güzel bir şekilde Selahattin Gürkan Başkanımızın ve ekibinin öncülüğünde inşa edileceğe inanıyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN