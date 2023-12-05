- Bölge

Faciadan kıl payı dönüldü

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Batman’da tankerde meydana gelen gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada faciadan dönüldü.
Faciadan kıl payı dönüldü mask
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Alınan bilgiye göre Batman Ek Sanayi Sitesi’nde bir tankerde kaynak sırasında gaz sıkışması meydana geldi. Sıkışma ile birlikte tanker kasasından dumanlar yükseldiğini gören tanker sürücüsü canını hiçe sayarak patlama ihtimaline karşı hızlı bir şekilde tankeri sanayi dışına çıkarmaya çalıştı.

Tankeri sanayi dışına çıkarmaya çalıştığı sırada meydana gelen patlamada tankerin kapağı metrelerce yükseğe fırlarken tankerde yangın çıktı.

İsmi öğrenilemeyen tanker sürücüsü yara almadan kurtulurken büyük bir facianın da önüne geçti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Ara 2023 - 14:17 Batman- Bölge

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