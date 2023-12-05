Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi sakinlerinden ayı, yılan, oklu kirpi, sırtlan, kaplumbağa gibi hayvanlar kış uykusunu unuttu. Doğada çekildikleri mağara ve inlerinde beslenme ihtiyacını azaltmak amacıyla 2,5 ila 3 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren ayılar hayvanat bahçesindeki konfor ve sıcaklıktan dolayı bu yıl da kış uykusuna yatmadı. Hayvanat bahçesi görevlileri tarafından bakımları yapılan ve kışlık öğünlerle beslenen ayılar, gün boyu oyunlar oynayarak ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Yaklaşık 350 tür ve 8 binden fazla hayvanın barındığı hayvanat bahçesindeki ayılar, dengeli beslendikleri için kış uykusuna yatmıyor.

“KIŞLA BİRLİKTE HAYVANLARA DAHA ÇOK ENERJİ VERECEK BESİNLER VERMEYE BAŞLADIK”

Hayvanat bahçesindeki ayılar, yılanlar, oklu kirpiler, sırtlanlar ve bunun gibi bazı hayvanların düzenli beslendikleri için kış uykusuna yatmadıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, “Burası Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın 3. dünyanın ise 4. olan ve 350 türden 8 bin tane canlının yaşadığı doğal yaşam alanıdır. Burada Afrikalı hayvanları görebileceğiniz safari alanımız bunun yanında zooloji doğa müzemiz, akvaryumlarımız ve değişik türlerin bulunduğu bir doğal yaşam merkezindeyiz. Tabi buraya da artık kış geldi. Kışla birlikte hayvanlara daha çok enerji verecek, kendilerini kışın daha çok sıcak tutacak besinler ve rasyon ile beslemeye başladık. Yalnız doğal yaşam merkezlerinde özellikle ayılar, yılanlar, oklu kirpiler, sırtlanlar ve bunun gibi bazı hayvanlarda ise kış uykusuna yatan türler var. Bu hayvanlar sürekli doğada yem bulamadıkları için kendi fizyolojilerini ve vücut ısılarını minimum seviyeye indirip uyuyan hayvanlar ama doğal yaşam merkezimizde kendilerini düzenli olarak rasyonlarla beslediğimiz için bu hayvanlar burada uykuya yatmıyorlar ve doğal olarak yaşamlarını sürdürüyorlar” dedi.

“YAZLIK VE KIŞLIK MENÜLERİ OLDUĞU İÇİN BURADA KIŞ UYKUSUNA YATMIYORLAR”

Doğal Yaşam Parkında bulunan hayvanların yazlık ve kışlık menüleri olduğu için uykuya yatmadıklarını aktaran Özsöyler, “Bu hayvanlar doğadan yakalanan hayvanlar olmadığı için geldikleri hayvanat bahçelerinde de uykuya yatmamışlardır ondan dolayı uykuya yatmıyorlar. Normal olarak bunlar kış süresince 2.5-3 ay kadar fizyolojik ihtiyaçlarını sıfıra indirerek en düşük seviyede yatabiliyorlar. Bu hayvanlar yem bulamadıkları için uyuyorlar. Eğer ki doğada da yem bulmuş olsalar onlarda uykuya dalmazlar. Burada biz yazlık ve kışlık menüleri belirli olduğu için burada kış uykusuna yatmıyorlar” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı