385 yıllık mekanda Menengiç kahvesi keyfi

Menengiç kahvesinin Gaziantep’e özgü bir lezzet olduğunu söyleyen işletme sahibi Mehmet Hilmi Bağcı, menengiç kahvesinin sağlık üzerindeki etlilerini de anlattı. Bağcı, “Gaziantep’e özgü bir lezzettir menengiç kahvesi. Soğuk kış günlerinin olmazsa olmazı. Şifa kaynağıdır. Soğuk kış günlerinde sıklıkla tüketilecek bir içecek. Boğaz ağrılarına, enfeksiyonlar içinde çok faydalı diyebiliriz” dedi.

“YURT DIŞINA DA SATIŞ YAPIYORUZ”

Çevre illere ve yurt dışına satış yaptıklarını söyleyen Bağcı, “Memengiç kahvesi Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in büyük gayreti sonrası tescillendi. Biz de menengiç kahvesinin imalatını ve vatandaşlarıma sunumunu yapmaktayız. Şehir dışından gelen tüm vatandaşlarımızın tercihi menengiç kahvesi. Yurt dışına da satış yapıyoruz. Türkiye’nin tüm bölgelerine satışımız var” ifadelerini kullandı.

“UYKUSUZLUK PROBLEMİ OLUŞTURMUYOR”

Memengiç kahvesinin uykusuzluk problemi oluşturmadığını bu yüzden çok fazla tercih edildiğini aktaran Bağcı, “İçimi yumuşak ve kafein içermediği için uykusuzluk problemi oluşturmuyor. Bu yüzden çocukların veya kadınların tüketiminde hiçbir sorun yaşanmaz bol bol içilebilecek bir içecek” şeklinde konuştu.

“TURİSTLER MENENGİÇ KAHVESİ İÇEREK DİNLENİYOR”

Bağcı, Turistlerin dinlenme mekanı olan Tahmis Kahvesi, hem dinlendiriyor hem de güzel tatları tüm dünyaya öğretiyor diyerek, “Bu bölgeye gelen tarihi yerleri gezen turistler veya çevre illerden gelen vatandaşlarımız menengiç kahvesi içerek burada dinleniyor” ifadelerine yer verdi.

Müşterilerin maddi açıdan zorlanmalarını istemediklerini söyleyen Bağcı, “Fiyatları düşük rakamlarda tutmak istiyoruz. Kahvemizin yanında çerez ikramımız da var. Biz halkın yanındayız. Kahvemizde ve fiyatımızda iddialıyız, bir fincan kahvenin 35 TL fiyatı 40 yıl hatırı var” şeklinde konuştu.

Memengiç kahvesini çocukluğundan bu yana tükettiğini söyleyen müşteri İnci Asatekin, “Çarşıya çıktığımızda ilk durağımız memengiç kahvesi içmek oluyor. Ben memengiç kahvesini çok seviyorum. Çocukluğumdan beri memengiç kahvesi içiyorum ve vazgeçilmez içeceğim diyebilirim” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı