Üstüne duvar düşen işçi feci şekilde hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, merkez Sur ilçesi Savaş Mahallesi Köprülü Sokak’ta restorasyon çalışmasının yapıldığı şantiye sahasında Abdulkadir Kömür (53), dinlendiği esnada üzerine duvar çöktü.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kömür, hayatını kaybetti.
Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.