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Korkutan doğalgaz patlaması

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Gaziantep’te Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde ağır hasar alan bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması paniğe neden oldu. Patlamanın ardından çevredeki ilkokul öğrencileri ve vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Korkutan doğalgaz patlaması mask
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Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hayri Küpeli İlkokulu karşısında bulunan ve Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde ağır hasar alan bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, polis, itfaiye ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Sokakta güvenlik önlemleri alınırken yaralanan olmadığı bildirildi. Binanın karşısında bulunan okuldaki öğrenciler ve çevredeki vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Ara 2023 - 14:08 Gaziantep- Bölge

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