Turşuya rağbet arttı

İçerisinde barındırdığı antioksidan özelliği ile vatandaşlar tarafından tercih edilen turşular, tezgâhlarda yerini aldı. Mevsim itibariyle salataların yerini alan çeşit çeşit turşular, bağışıklığı güçlendirmesi, metabolizmayı hızlandırması, kan şekerini dengelemesi ve soğuk algınlığına iyi gelmesiyle biliniyor. Turşu, esnaf tarafından kilo işi ile satılıyor. Salatalık, biber, domates gibi turşuların yanı sıra kozalak, bamya, ve patlıcan turşuları ise dikkat çekiyor. Sivaslı kadınlar ise daha çok eklem ağrılarına iyi geldiği düşünülen bamya turşusunu tercih ediyor.

"ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİNDEN DOLAYI ÇOK FAYDALI"

Turşu satıcısı Abdullah Yıldız, kışın gelmesiyle birlikte turşuya olan rağbetin arttığını ifade ederek, "İşlerimiz kışın olduğu için biraz daha açıldı. Turşunun antioksidan özelliğinden dolayı çok faydaları var. Ben gençlerimizin bilakis turşuya daha çok ilgi göstermesini istiyorum. Acılı, acısız. Turşu sulu, şalgam sulu her çeşit turşu mevcut. Yani ben çok faydalı bir yiyecek olduğunu düşünüyorum. Bir kere havanın soğuk olmasından dolayı, içeriğinin hafif acılı olmasından dolayı kızdırıyor" dedi.

KARNABAHAR VE BAMYA TURŞUSUNU KADINLAR TERCİH EDİYOR

Yıldız, kadınların en çok bamya ve karnabahar turşusunu tercih ettiğini söyleyerek, "Turşu ayrıca iştah açıyor. Kışın biliyorsunuz yağlı yemekler daha çok olduğu için böyle kuru fasulye, baklagiller falan onun yanında da turşu tercih ediliyor. Çeşitli salataların yerini turşu alabiliyor. En son yaptığımla beraber 62 çeşit turşu oldu. En ilginç olanları karnabahar turşusu, bamya turşusu hanımlarımız çok tercih ediyor. Çünkü bamya turşusunun içerisinde jöle kıvamlı bir şey olduğu için bu eklem ağrılarına, eklemdeki sıvı kayıplarına çok iyi geliyor. Kozalak turşumuz var, sarımsak turşumuz var çok güzel. Şu anda en çok rağbet, zeytinyağlı olan hakiki peynirli biber turşusu. Ondan sonra bütün biberliler ile beraber Ankara turşusu ve kornişon turşusuna rağbet var. Bunlara çok rağbet var bu aralar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı