Kabus sona eriyor

Sivas’ın Ulaş ilçesi ile Kangal ilçesi arasında bulunan Yağdonduran tüneli özellikle kışın sürücülerin kabusu oluyor. Yağan kar ile birlikte donunda etkili olduğu geçitte bir çok araç kaza yapıyor. Kimi zaman ölümlü kimi zamanda yaralanmalı kazaların meydana geldiği geçit ise 2 tüp şeklinde 1567 metre uzunluğundaki yapılan tünel sayesinde 1.5 kilometre kısaldı. Yapımı neredeyse tamamlanan tünel açılışa gün sayarken TBMM ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tüneli yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.