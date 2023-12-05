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Kabus sona eriyor

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Sivas’ın Ulaş ilçesi ile Kangal ilçesi arasında bulunan Yağdonduran tüneli açılışa gün sayıyor.
Kabus sona eriyor mask
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Sivas’ın Ulaş ilçesi ile Kangal ilçesi arasında bulunan Yağdonduran tüneli özellikle kışın sürücülerin kabusu oluyor. Yağan kar ile birlikte donunda etkili olduğu geçitte bir çok araç kaza yapıyor. Kimi zaman ölümlü kimi zamanda yaralanmalı kazaların meydana geldiği geçit ise 2 tüp şeklinde 1567 metre uzunluğundaki yapılan tünel sayesinde 1.5 kilometre kısaldı. Yapımı neredeyse tamamlanan tünel açılışa gün sayarken TBMM ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tüneli yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Ara 2023 - 14:02 Sivas- Bölge

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