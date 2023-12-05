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Traktörün römorku hazneye düştü

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Elazığ’da bir traktörün römorku, pancar boşaltımı esnasında pancar haznesine düştü. Olayda yaralanan olmazken, römork kepçe yardımı ile çıkartıldı.
Traktörün römorku hazneye düştü mask
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Elazığ’da bir traktörün römorku, pancar boşaltımı esnasında pancar haznesine düştü. Olayda yaralanan olmazken, römork kepçe yardımı ile çıkartıldı.

Olay Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pancar yüklü bir traktörün römorku, pancar haznesine boşaltımı esnasında hazneye düştü. Olayda yaralanan olmazken, römork kepçe yardımı ile hazneden çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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05 Ara 2023 - 13:56 Elaziğ- Bölge

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