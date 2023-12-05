Suçatı kartposttallık görüntüler oluşturuyor

Kahramanmaraş'a 45 kilometre uzaklıktaki Suçatı görsel şölen sunuyor.

Onikişubat ilçesinde bulunan doğası ile görülmeye değer bir yer olan Suçatı, dogaseverlerin uğrak mekanı haline geldi. Suçatı'nın görülmeye değer bir yer olduğunu söyleyen fotoğrafçı Baki Özdoğan, "Her mevsimi kendine göre güzel. Güz mevsiminin görsel resitalini seyretmek etmek isteyen Suçatına gelmesi gerekir. Sarıya bürünmesiyle de harika manzaralar sunuyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı