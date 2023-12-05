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Yapı stokunun 4’te 1’i depremlerden etkilendi

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası il geneli devam eden yıkımlar yüzde 85 rakamına ulaştı.

Yapı stokunun 4’te 1’i depremlerden etkilendi mask
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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor.

6 Şubat depremlerinde 55 binin üzerindeki bina ve 110 binin üzerinde bağımsız bölüm hasar gördü. Yapılan incelemelerin ardından Kahramanmaraş’ta 35 bin 229 binada yıkım kararı verilirken, şehirdeki yapı stokunun 4’te 1’i depremlerden etkilendi.

İl genelinde yıkımlar devam ederken, metrekare bazında gerçekleşen yıkım oranının ise yüzde 85’lere çıktığı öğrenildi.

Depremde ailesini kaybettiğini söyleyen Göktuğ Gürler, “Çoğu tanıdığım da konteynerlerde kalıyor. Vatandaşlar zor durumdan geçiyor. Yıkımların ve yeni konutların hızlanmasını istiyoruz” dedi.

Kahramanmaraş'ta kalıcı konutlar ve deprem evlerinde son aşamaya gelindi. Aralık ayı içerisinde 10 bin 300 adet kalıcı konut ve yaklaşık 2 bin kadar da köy tipi deprem evi afetzedelere teslim edilmiş olacak.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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05 Ara 2023 - 13:51 Kahramanmaraş- Bölge

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