Malatya’da yavaşlık ve geride kalma sorunu! Bu kaderimiz mi?

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları kontrollü bir şekilde devam ediyor. Toplamda 35 bin 860 ağır hasarlı binanın yıkım ilahesi yapılarak, 20 bin 374 ağır hasarlı binanın yıkım çalışmaları bitti, bin 190 iptal davası bulunan bina olup hukuki süreçleri devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta ise 6 Şubat depremlerinde 55 binin üzerinde bina ve 110 binin üzerinde bağımsız bölüm hasar görmüş ve 35 bin 229 binaya yıkım kararı verilmişti. Kahramanmaraş il genelinde yıkımlar kontrollü bir şekilde sürerken, gerçekleşen yıkım oranı ise yüzde 85 oldu.

Malatya’da toplamda 14 bin 388 konutun inşa çalışmaları devam ederken, yıl sonuna kadar peyderpey konutların teslim edileceği açıklandı. Temeli atılan köy evi sayısı ise 3 bin 529 olarak açıklandı. Kahramanmaraş’ta ise Aralık ayı içerisinde 10 bin 300 kalıcı konutun ve yaklaşık 2 bin civarı köy evi depremzedelere teslim edileceği açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi