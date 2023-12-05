Yapımı tamamlandı! Kalıcı konutlar teslim için gün sayıyor!

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya’da, 77 bin 717 kalıcı konut, 25 bin 302 köy evi, 27 bin 400 iş yeri ile ahır olmak üzere toplamda 130 bin 419 bağımsız bölüm için çalışmalar aralıksız sürerken, Doğanşehir ilçesinde ise yapımı tamamlanan 350 kalıcı konutun teslimi için gün sayılıyor.

“350 KONUT ARALIK AYI İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK”

Doğanşehir genelinde kalıcı konut ve köy evlerindeki çalışmaların sürdüğünü aktaran Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt,

“Depremler sonrası ilçe merkezimizde TOKİ tarafından bin 676 konutun temeli atılmıştı. İlk etapta yapımı tamamlanan 350 konutta çalışmalar tamamlandı. Konutlar hak sahiplerine Aralık ayı içerisinde çekilecek kura ile hak sahiplerine teslim edilecek. 603 konutun ise Mart sonu gibi teslim edileceği bilgisi verildi. Aralık ayında verilecekti ancak zemin sıkıntısından dolayı bu süre uzadı. Bu tarih mevsimsel şartlara göre de değişebilir diye düşünüyoruz. Yapımı devam eden 724 konutun ise inşallah Haziran ayı gibi teslim edilmesi öngörülüyor”

dedi.

“TOPLAMDA 4 BİN 200 KONUT YAPILACAK”

İlçe genelinde sürdürülen çalışmaların hızla bir şekilde ilerlediğini kaydeden Zelyurt,

“İlçe merkezinde bin 676 konutumuzun yapımı hızla ilerliyor. 14 mahallemizde köy evleri yapımı devam ediyor. Kurucaova Mahallemiz evlerinin yerinde yapılmasını istemişti. Hak sahipleriyle birlikte diğer mahallelerdeki başlanılmayan yerlerde de 4 bin 200 köy evinin ihalesi yapılmıştı. İnşallah önümüzdeki süreçte planları tamamlanarak, hali hazırları, imar planları da oluşturularak müteahhitlere yer teslimi yapılması bekleniyor. Bunların bir kısmı başladı. Başlamayanların da bir an önce başlayarak bu paketin doldurulması gerekiyor. İhale sonucu yapım süreleri de binanın sayısına, yüzölçümüne, zemin durumuna göre değişir diye düşünüyoruz”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı