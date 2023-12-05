Doğanşehir’de son durum ne? İşte ayrıntılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’da kent merkezi ile kırsal bölgelerdeki ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

“Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 142 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yapının da hasar aldığı Doğanşehir ilçesinde de ağır hasarlı binaların yıkımı kontrollü şekilde devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan ve depremlerde hasar alan Merkez Cami ve minaresi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelerin ardından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

İlçe genelindeki yıkımların yıl sonuna doğru doğru tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı