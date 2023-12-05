Bingöl ve Diyarbakır’ın dikkatine! Bingöl’de 3, Diyarbakır’da 15 ilçe etkilenecek

Bingöl ve Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
DİYARBAKIR’DA ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK ENERJİSİ VERİLEMEYECEK:
“Yarın 07.00-22.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Kemertaş, Şirinevler, İstasyon Bagür, Yeşilköy Yapraklı, Ortaağaç, Kortaş, Armutova, Boğazköy, Salihli, Sallar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Alipınar, Körhat, Özdemir, Çarıklı, Şehitlik Fatih, Muradiye, 5 Nisan, Yunus Emre bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ, Kılıçkaya bölgelerine,
Yarın 14.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit, Şeyh Şamil bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamışlı, Sazlı bölgelerine,
Yarın 12.00-20.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Kayayolu, Eryolu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Kumçi, Dibektaş, Akkoyunlu, Karamusa, Tepe, Kalecik, Alakoç, Konuksever, Gözerek, Bayırbağı, Yiğitler, Başarı, Keklik, Kırmatepe, Karacaviran, Artuk, Bintaş, Kayagediği, Aşağıtaşmalı, Baykal, Yeşilova, Toplu bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Göktepe, Eski Belenli, Yeni, Başalan, İncirtepe, Şekerören, Altınakar Sati, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Toraman, Tekkaynak, Şükürlü, Beşpınar bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Aşağıkonak, Yaprakbaşı, Düzova, Torman, Kubacık, Çukurbaşı, Yaprakbaşı, Öncülü, Göktepe, bölgelerine,
Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Kozan, Sati, Bozdemir, Gölpınar bölgelerine,
Yarın 09.00-19.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Karakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı 15 Temuz, Çavlı bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Kocaalan bölgesine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı bölgesine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Dadaş, İncekavak, Kulaçtepe, Reşik, Kırkkaşık, Gözlü bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Ağaçgeçit, Topyolu, Batıçanakçı, Çiçekliyurt, Gömmetaş, Tokluca, Çiftlik, Körtepe, Tellikaya, Kolludere, Sarıdallı, Yeşildallı, Pınaroğlu, Tavşantepe, Buçuktepe, Uzunbahçe, Yukarı Mollaali, Batıkarakoç, Özdemir, Bağıvar, Karpuzlu, Çarıklı, Boğazören, Kuyuluhöyük, Yarımkaş, Çeltikaltı, Kazıktepe, Alabaş, Ayveri, Yıllarca, Halkapınar, Fırat, Mezopotamya, Peyas, Barış, Talaytepe, Medya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Çaytepe, Şerifoğulları, Bozyer, Karpuztepe bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Bayır, Demirli, Taşköprü bölgelerine
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Yaylak bölgesine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Ziyaret bölgesine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Başbuğ, Karaorman, Kayahan, Ünal, Yayık, Yüksek, Taşpınar bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Yeşilköy, Köprübaşı bölgelerine,
Yarın 12.00-20.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Ziyaret, Kavaklıbağ, Küçükakören bölgelerine,
Yarın 08.00-19.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş,, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Yukarı Nasırlar, Sarıyatak, Bozek, Yaytaş bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Beybulak, Çelikli, Mermer, Kumluçat, Konacık, Alabal, Sayarlar, Çubuklu, Harmanlar, Gültepe, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Eryolu, Baharlı, Kağıtlı, Çakallı, Karagöz, Tatlıçayır, Yasince, Ataköy, Aslanoğlu, Karayiğit, Güroluk, Erler, Eliaçık, Yamaçköy, Oğuzlar, Akçay, Çavuşlu, Serçeler, Kuşburnu, Esenbağ, Kartaltepe, Küçükkadı, Hacıosman, Bahçecik, Yeşilköy, Sarıkamış, Köşk, Doğu Çanakçı, Pınardüzü, Kuşlukbağı, Köprübaşı, Karaçalı, Hızır İlyas, Talaytepe, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
BİNGÖL’DE ŞU İLÇE VE MAHALLELERE ELEKTRİK ENERJİSİ VERİLEMEYECEK:
“Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kumgeçit köyü, Güveçli Köyü, Çayağzı Köyü, Garip Köyü, Gümüşlü Köyü Evciler Mezra, Çavuşlar Köyü Yeşilmezra Mevkii, Çeltiksuyu Köyü, Büyüktekören Köyü, İnalı Mahallesi Ardıçtepe Köyü, İçmeler Mahallesi Kültür Mahallesi, Ormanardı Köyü, Ekinyolu Köyü Merkez Mevkii, Saray Mahallesi, Yoldaşan Mahallesi, Küçüktekören Köyü Merkez Mevkii, Küçüktekören Köyü Aşağı Zeynep Mezra, Gümüşlü Köyü Merkez Mevkii, Kılçadır Köyü, Küçüktekören Köyü Yukarı Zeynep Mezra, Aşağıakpınar Köyü Merkez Mevkii, Aşağıakpınar Köyü Celal Mezra, Akdurmuş Köyü Dikme Mezra, Akdurmuş Köyü, Yeşilköy Köyü, Erentepe Köyü, Erdemli Köyü, Kıran Köyü, Bahçeli Köyü, Suvaran Köyü Aşağı Mevkii, Suvaran Köyü Yukarı Mevkii, Aşağıakpınar Köyü Ali Mezrası Mevkii, Yeni Mahallesi, Az Köyü, Gürpınar Köyü, Yamaç Köyü, Olukpınar Köyü, Çiçekyayla Köyü, Haziran Köyü, Altınışık Köyü, Çayağzı Köyü Kemalan Mezra, Düzyayla Köyü Merkez Mevkii, Balpınar Köyü, Dişbudak Köyü, Gökdere Köyü Merkez Mevkii, Yumaklı Köyü Merkez Y.Yumaklı Mevkii, Yumaklı Köyü Aşağı Yumaklı Mevkii, Yumaklı Köyü Polatlı Mezra, Yumaklı Köyü Karakoç Mezra, Dedebağı Köyü Merkez Mevkii, Yumaklı Köyü İkizgöl Mezra, Doğanlı Köyü Merkez Mevkii, Dedebağı Köyü Esenler Mezra, Yumaklı Köyü Damcık Mezra bölelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Boskanat, Kuşburnu köyü, Yenidal köylerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Adaklı ilçesine bağlı Ayvadüzü, Çatma, Aktaş, Çevreli köylerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.