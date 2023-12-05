05 Ara 2023 - 11:14 - Gündem

Bingöl ve Diyarbakır’ın dikkatine! Bingöl’de 3, Diyarbakır’da 15 ilçe etkilenecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Bingöl ve Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bingöl ve Diyarbakır’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.